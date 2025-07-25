Hatay Valisi Masatlı'dan yeni yuvasına kavuşan depremzede aileye ziyaret

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 600 Konutlar'daki evine yerleşen depremzede aileyle görüştü.

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Güzelburç Mahallesi'ndeki bölgenin rezerv alan ilan edilmesinin ardından Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen 600 Konutlar'daki evine taşınan Beşir ve Selin Duman çiftine misafir oldu.

Aileyle sohbet eden Masatlı, çifte ve 3 çocuğuna çeşitli hediyeler verdi.

Masatlı, gazetecilere, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ihya, inşa ve imar sürecinin 24 saat esasına göre sürdüğünü söyledi.

Güzelburç Mahallesi'nin, depremde en çok yıkım alan bölgelerden olduğunu dile getiren Masatlı, "Burada 1200'e yakın canımızı kaybettik. Bizi en çok mutlu eden, bu bölgede yeniden hayatın yeşermesidir. Hatay'da yaşam her yanı ve yönüyle yeniden kendini gösteriyor." dedi.

Masatlı, 190 binden fazla iş yeri ve konut çalışmasına başlandığını ifade ederek, "Bunlardan 68 bin 406 bağımsız bölümün kurasını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ve yer yer video konferans yoluyla çekmiş olduk." diye konuştu.

Depremin ardından inşa edilecek konutlar için jeolojik etütler yapıldığını, fay hattından uzak ve zemin sıvılaşmasının olmadığı bölgelerin seçildiğini belirten Masatlı, "Biz her zaman Hatay'ımızı, güçlü zeminlerde ve projelerle, konforlu mimari tasarımla beraber yeniden hayat buldurmayı hedefledik." ifadesini kullandı.

Yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen konuta yerleşen Beşir Duman da 6 Şubat depreminde yıkılan binanın enkazında kaldığını ve 8 yaşındaki kızı Zehra'yı kaybettiğini anlattı.

Yeni evine taşınmanın buruk mutluluğunu yaşadığını söyleyen Duman, "Rabb'im devletimize ve milletimize zarar, ziyan vermesin, devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Evimiz çok güzel şekilde yapılmış." dedi.

Selin Duman da evini çok güzel bulduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.