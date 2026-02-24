Haberler

Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Kütüphanelerin şehirlerin hafızası olduğunu vurgulayan Masatlı, il genelindeki kütüphane sayısının arttığını belirtti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Masatlı, Kırıkhan ilçesindeki kütüphaneyi ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip onlara çeşitli hediyeler veren Masatlı, depremlerin Hatay'ı her yönüyle etkilediğini söyledi.

Depremde yalnızca binaların değil, şehrin hafızasının da zarar gördüğünü belirten Masatlı, Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde kültür ve eğitim yatırımlarını öncelikli gördüklerini dile getirdi.

Masatlı, il genelinde kütüphanelerin de depremden etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Deprem öncesinde ilimizde bulunan 21 kütüphanemizin maalesef 4'ü kullanılamaz hale geldi. Biz kütüphaneleri yalnızca bir bina olarak görmedik. Kütüphane bir şehrin aklıdır, hafızasıdır, irfanıdır. Bir çocuğun ilk merakını büyüten, bir gencin yönünü tayin eden, toplumun ortak kültürünü diri tutan merkezlerdir. Bu nedenle, Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırırken kütüphanelerimizi özellikle önceledik, çünkü şehirler sadece taşla değil, bilgiyle de onarılır. Deprem sonrası süreçte yaşanan fiziki kayıplarımıza rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ve bağış kampanyaları sayesinde Hatay'ımızın kitap varlığı ciddi derecede güçlenmiştir. 2023 yılında il genelindeki toplam kitap sayımız 294 binden fazla iken, 2026 yılında bu sayı 356 binleri bulmuştur."

Masatlı, deprem öncesi 21 olan kütüphane sayısını yürüttükleri çalışmalarla 24'e yükselttiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste