Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç: "Hatay Havalimanı'nın Mevcut Yere Yeniden Yapımını Doğru Bulmuyoruz, Buranın Yeniden Amik Gölü...

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonucunda kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nın yeniden aynı yere yapılmak istenmesine ilişkin, “Havalimanının kurulmuş olduğu Alüvyal zeminde zaman içerisinde deprem olmadan dahi çökmeler devam etmektedir. Yaşanan ve yaşanabilecek depremler ise çökme ivmesini, sıvılaşmayı arttırabilecek niteliktedir. Kurutulduğu iddia edilen Amik Gölü, kış aylarında yeniden su toplayarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Mevcut yere yeniden havalimanı inşasını doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz. Mevcut yerin başka amaçlarla da kullanılmasına karşı olduğumuzu buranın yeniden Amik Gölü olarak ekosisteme ve çevreye faydasının daha fazla olacağına inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucunda kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nın yeniden aynı yere yapılmak istenmesine ilişkin, "Havalimanının kurulmuş olduğu Alüvyal zeminde zaman içerisinde deprem olmadan dahi çökmeler devam etmektedir. Yaşanan ve yaşanabilecek depremler ise çökme ivmesini, sıvılaşmayı arttırabilecek niteliktedir. Kurutulduğu iddia edilen Amik Gölü, kış aylarında yeniden su toplayarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Mevcut yere yeniden havalimanı inşasını doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz. Mevcut yerin başka amaçlarla da kullanılmasına karşı olduğumuzu buranın yeniden Amik Gölü olarak ekosisteme ve çevreye faydasının daha fazla olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle yıkılan Hatay Havaalanı'nın yeniden aynı konuma yapılmak istenmesine tepki gösterdi. Öğünç, konuya ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"6 Şubat 2023'te 04: 17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden oldukça fazla olumsuz etkilenen ve uçuş pistinde çökmeler olan Hatay havalimanı kullanılamaz hale gelmiştir. Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, Hassa, Belen, İskenderun afetin yakıcı ve can alıcı boyutuyla mücadele ederken ne yazık ki havalimanının kullanılamaması ilk yardım, arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının bölgeye ulaşmasını ciddi anlamda geciktirmiştir.

"HATAY HAVALİMANININ MEVCUT KONUMU, HAVALİMANININ EKOLOJİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİ AÇISINDAN UYGUN DEĞİLDİR"

Hatay Havalimanı, jeomorfolojik açıdan Antakya- Kahramanmaraş grabeni veya çöküntü oluğu olarak tanımlanan sahada yer alan 1950'lerden itibaren kurutulmaya çalışılan Amik Gölü'nün en derin kısmına 2007 yılında inşa edilmiştir. Hatay Havalimanı'nın mevcut konumu, havalimanının ekolojik ve çevresel etkileri, kurulduğu yerin litolojik ve tektonik özellikleri, hidrolojik havza özellikleri, mikroklimatik özellikleri açısından ve yetiştirilen tarımsal ürünlerin sağlığı açısından uygun değildir.

"HAVALİMANININ KURULMUŞ OLDUĞU ALÜVYAL ZEMİNDE ZAMAN İÇERİSİNDE DEPREM OLMADAN DAHİ ÇÖKMELER DEVAM ETMEKTEDİR"

Havalimanının kurulmuş olduğu Alüvyal zeminde zaman içerisinde deprem olmadan dahi çökmeler devam etmektedir. Bunun kanıtları vardır. Yaşanan ve yaşanabilecek depremler ise çökme ivmesini, sıvılaşmayı arttırabilecek niteliktedir. Kurutulduğu iddia edilen Amik Gölü, kış aylarında yeniden su toplayarak varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Hemen hemen her kış oluşan göl bazı yıllarda artan yağış miktarı ile daha geniş bir alana yayılmaktadır. Buna bağlı olarak taşkın boyutu ve oluşturduğu olumsuzluklar da arttırmaktadır. 2012, 2019 kış aylarında taşkın miktarındaki artış havalimanının kullanımını olumsuz etkilemiş, limana gidişin gerçekleştiği karayolu ve yakın çevresi günlerce sular altında kalmıştır.

"GÖLÜN YENİDEN OLUŞMASI VE SULARININ TAŞMASI, HAVALİMANINA YAPILMIŞ OLAN YATIRIMLARIN REVİZYONUNU GEREKTİRMEKTE VE MALİYETİNİ SÜREKLİ ARTTIRMAKTADIR"

Gölün yeniden oluşması ve sularının taşması, havalimanına yapılmış olan yatırımların revizyonunu gerektirmekte ve maliyetini sürekli arttırmaktadır. Lübnan dağlarından kaynağını alan Asi Nehri havzasında kalan Amik Gölü ve Amik ovası yörede su kontrolü açısından önemi büyük olan bir jeomorfolojik ünitedir. Nitekim 6 Şubat depremlerinde Suriye'de yıkılan bir barajın suları Amik Ovası tabanında yayılmış böylelikle Antakya ve Samandağ ikincil bir felaketten korunmuştur. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde olan havalimanın mevcut yeri, kuşların etkisiyle uçaklarda yaşanabilecek riskleri arttıracak niteliktedir.

"HATAY HAVALİMANI AMİK OVASININ 1. DECEDE VERİMLİ TARIM ALANLARINA ÇOK YAKIN BİR KONUMA SAHİPTİR"

Yaz aylarında (Nisan-Ekim arasında) Güneybatı-Kuzeydoğu yönlü ve şiddetli rüzgarların etkisinde kalan ovada Hatay Havalimanı bu rüzgarın en şiddetli estiği ve türbülans oluşumlarının yoğun olduğu konumlardan birindedir. Bu durum ise uçakların iniş ve kalkışlarında panik oluşmasına, uçuşun konforuna ciddi olumsuz etkiler yapmaktadır. Bugüne kadar bir kazanın yaşanmaması da önemli bir şans olarak değerlendirilmelidir. Kış aylarında saha özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis ile uçuşun zorlaştığı mikroklimatik şartlar barındırmaktadır. Kurutulmaya çalışılan gölün aynası (göl tabanı) üzerinde inşa edilen Hatay Havalimanı Amik ovasının 1. decede verimli tarım alanlarına çok yakın bir konuma sahiptir. Havalimanına inen-kalkan uçaklar, lojistik destek ve havalimanına olan ulaşım yoğunluğu gibi etkilerle çevre ve tarım alanları üzerinde de baskı oluşturmaktadır.

"HATAY HAVALİMANININ MEVCUT YERE YENİDEN YAPIMINI DOĞRU BULMUYORUZ, BURANIN YENİDEN AMİK GÖLÜ OLARAK EKOSİSTEME VE ÇEVREYE FAYDASININ DAHA FAZLA OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Günümüzün vazgeçilmezi özelliğindeki hava ulaşımına elbette Hatay ilinin de ihtiyacı vardır. Ancak havalimanının yeniden yapımının gündeme geldiği bugünlerde mevcut yere yeniden havalimanı inşasını yukarıda saydığımız ve daha da arttırılabilir nedenlerden dolayı doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz. Mevcut yerin başka amaçlarla da kullanılmasına karşı olduğumuzu buranın yeniden Amik Gölü olarak ekosisteme ve çevreye faydasının daha fazla olacağına inanıyoruz. Havalimanı yapımı için alternatif önerilerimizi de yetkili kurumlarla paylaşmış bulunuyoruz. Bu sahalarda gerekli tetkiklerin, konunun uzmanları tarafından yapılmasını ve Hatay'ın her doğal koşul altında faal olacak uygun yeni bir havalimanına kavuşmasını yetkili kurumların iş birliği ile mümkün olduğuna inanıyoruz."