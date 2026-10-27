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Hatay Samandağ'da tırla çarpışan motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.Y. hakimiyetinde 06 ENT 519 plakalı tır, Samandağ çevre yolunun Sutaşı mevkisinde Emir Sinan Hüzmeli (16) idaresindeki 31 AZB 680 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada savrulan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki A.H. ve H.H. yaralandı.

Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüzmeli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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