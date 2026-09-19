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Hatay Samandağ'da sağanak sonrası taşan sular Hıdırbey'deki işletmelerin içine doldu

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Hatay Samandağ'da sağanak sonrası taşan sular Hıdırbey'deki işletmelerin içine doldu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, Hıdırbey Mahallesi'nden geçen derenin taşmasına neden oldu. Taşan sular dere yatağı çevresindeki işletmelerin içine dolarken, o anlar çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı.

İlçede sabah saatlerinde aniden bastıran ve şiddetini artıran sağanak, Hıdırbey Mahallesi'nden geçen derenin hızla yükselmesine neden oldu. Kısa sürede taşan sular, dere yatağı çevresindeki işletmelerin içine doldu. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, kahverengiye bürünen taşkın sularının iş yerlerinin etrafını kapladığı ve içeriye dolduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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