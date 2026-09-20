Haberler

Hatay Samandağ'da motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ'da motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü öldü
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Ağır yaralanan 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ, (Hatay), ?-HATAY'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Serdal Gültekin (41), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Serdal Gültekin'in kullandığı 31 BCA 146 plakalı motosiklet ile karşı yönde seyreden A.B.'nin kullandığı 31 AZM 146 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gültekin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gültekin, kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu
Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

Seçime saatler kala Rusya’da kritik gelişme: Muhalifler yarış dışı
İstanbul'da eşinin boğazına bıçak dayadığı öne sürülen kocaya 11 yıl 6 ay hapis istemi! İddianamede o sözler yer aldı

Eşinin boğazına bıçak dayadı iddiası! O sözler dosyaya girdi
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda