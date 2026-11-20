Hatay Samandağ'da arazöz kazasında orman işçisi Kertlez öldü, 5 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orman Genel Müdürlüğü, Hatay Samandağ'da ormanlık alanda meydana gelen arazöz kazasında personeli Beytullah Kertlez'in hayatını kaybettiğini, 5 personelin yaralandığını bildirdi. Yaralı 5 personelin tedavisi sürerken açıklamada başsağlığı ve acil şifa dilendi.
(ANKARA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen arazöz kazasında orman işçisi Beytullah Kertlez hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.
Orman Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen arazöz kazasında 1 personelin hayatını kaybettiğini 5 personelin de yaralandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatay Orman Bölge Müdürluğümüze ait bir arazözün, Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçirdiği kazada personelimiz Beytullah Kertlez hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan personelimiz Caner Halistürk, Ufuk Vursun, Hüseyin Usku, Düşün Karakayave Yusuf İncirci'nin tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."