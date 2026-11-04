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Hatay Samandağ'da 2006'daki bıçaklı ölüm soruşturmasında 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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Hatay Samandağ'da 2006'da sahilde bıçaklanmış bulunan kişinin ölümü soruşturmasında 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Savcılık talimatıyla 3 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i salıverildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 2006'da sahilde bıçaklanmış bulunan kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca 2006'da sahilde bıçakla öldürülmüş bulunan İbrahim Akgöl dosyasının yeniden incelenmesinin ardından gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i salıverildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006'da deniz kıyısında bıçakla öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyasında HTS kayıtları ve tanık beyanlarının incelendiğini, 16 ilde 10'u ceza infaz kurumlarında bulunan 52 kişinin bilgisine başvurulduğunu belirtmişti. Gürlek, 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığını, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğunun belirlendiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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