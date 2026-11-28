Hatay Reyhanlı'da provokatif paylaşım nedeniyle gözaltına alınan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Dün yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabından provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanan M.U.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.U.Y, sosyal medya hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA