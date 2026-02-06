Haberler

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, alacak tahsilatı, haraç ve tefecilik yapan bir suç örgütüne yönelik 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alacak konularında tahsilatçılık yapan, eğlence mekanlarından tehditle haraç isteyen, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetinde bulunan bir suç örgütüne yönelik Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ruhsatsız 17 tabanca, 2 av tüfeği, bu silahlara ait 91 mermi, 34 kartuş ile 1'i doldurulmuş 74 senet, 22 cep telefonu, bilgisayar ve başkasına ait kimlik ele geçirildi, 23 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 7'si savcılık talimatıyla salıverildi, 16'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüphelinin daha tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç