Hatay Kıyı İlçeleri İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın kıyı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın kıyı ilçelerinde bu gece yarısına kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.