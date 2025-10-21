Hatay Kıyı İlçeleri İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay'ın kıyı ilçelerinde bu gece yarısına kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel