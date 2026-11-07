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Hatay Kırıkhan'da Falaylar Camisi, deprem sonrası 139'uncu cami olarak açıldı

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Hatay Kırıkhan'da Falaylar Camisi, deprem sonrası 139'uncu cami olarak açıldı
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Hatay Kırıkhan'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Falaylar Camisi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentte tamamlanan 139'uncu cami olarak açıldı. Vali Masatlı, 51 Kur'an kursu ile 14 gençlik merkezinin açıldığını, 25 cami ve 19 kursun inşasının sürdüğünü söyledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 139'uncu cami, dualarla ibadete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkhan ilçesinde devletin koordinasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Falaylar Camisi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Caminin açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna mekanlar olduğunu belirtti.

Afetin ardından kent genelinde yapımı tamamlanan 139'uncu camiyi hizmete aldıklarını kaydeden Masatlı, ayrıca 51 yeni Kur'an kursu ile 14 gençlik merkezinin açıldığını, 25 cami ile 19 Kur'an kursu inşasının da sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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