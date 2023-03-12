Hatay Kırıkhan'da Depremzede Gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Üniversiteleri Açın, Yüz Yüze Eğitim İstiyoruz'

TAMER ARDA ERŞİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan çadırkenti yoğun güvenlik önlemleri altında ziyaret etti. Bu sırada bariyerlerin gerisindeki bir genç Erdoğan'dan yüz yüze eğitim istedi. Genç, "Üniversiteleri açın. Yüz yüze eğitim istiyoruz, online eğitim hayır" dedi. Buna yanıt vermeyen Erdoğan, etrafı polis bariyerleri ile çevrili 4 çadırı ziyaret ettikten sonra alandan helikopter ile ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte, depremin yıkıma yol açtığı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırkenti ziyaret etti.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ "YÜZ YÜZE EĞİTİM" İSTEDİ

Erdoğan'ın ziyaret ettiği 4 çadırın etrafına polis bariyeri çekildi. Depremzedeler bariyerlerin dışından Erdoğan'a taleplerini iletmeye çalıştı. Erdoğan'a seslenen bir genç, "Yüz yüze eğitim, yüz yüze. Üniversiteleri açın. Yüz yüze eğitim istiyoruz, online eğitim hayır" diye konuştu. Erdoğan burada hiçbir açıklama yapmadı, yanında bulunan AKP Hatay milletvekilleri ile konuştu.

"14 YAŞINDA KIZIM VAR. KİMLİK ÇIKARAMIYORUM"

Erdoğan'a derdini anlatmak isteyen bir başka yurttaş ise korumalar tarafından durduruldu. 14 yaşındaki kızına kimlik çıkaramadığını anlatan yurttaş, "14 yaşında kızım var. Kimlik çıkaramıyorum. Elini ayağını öpeyim. Üzerimde bir şey yok arayın" dedi. AKP Milletvekili Hüseyin Yayman'ın bilgisi olduğu söylenince ilk engeli aşan yurttaş Erdoğan ve Bahçeli'nin olduğu bölüme doğru gitti ancak orada da görevlilerin kendisini durdurup gruptan ayırdı, taleplerini not aldılar.

Bir yurttaş da Bakan Soylu'dan 84 yaşındaki babası için konteyner istedi. Soylu, yurttaşın talebinin yerine getirileceğini söylerken, yurttaş "Tuvaleti, banyosu içinde olan mı" diye sordu. Soylu, "Hepsi tuvaleti, banyosu içinde" yanıtını verdi. Yurttaşın "Ama olmayan da var bakanım" demesi üzerine Soylu bu kez "O ilk başta kurulanlar" karşılığını verdi.

Erdoğan ve beraberindeki heyet alandan geldikleri helikopter ile ayrıldı.