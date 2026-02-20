Haberler

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,27 kilometre olarak kaydedildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
