Hatay İskenderun'da banka şubesinin camını taşla kıran şüpheli gözaltına alındı

Hatay İskenderun'da banka şubesinin camını taşla kıran şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin mesai dışında taşla camı kırılarak içeri girildiği bildirildi. Alarmla kaçan şüpheli, güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilip yakalandı ve gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir banka şubesini soymaya çalışan zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir banka şubesinin mesai saatleri dışında taşla camının kırılarak içeri girildiği bilgisi üzerine durum polise bildirildi.
Bu sırada alarm çalmasıyla şüpheli olay yerinden kaçtı.
Şubeye giden polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA