Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay İskenderun'da banka şubesinin camını taşla kıran şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İskenderun'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin mesai dışında taşla camı kırılarak içeri girildiği bildirildi. Alarmla kaçan şüpheli, güvenlik kamerası kaydından kimliği tespit edilip yakalandı ve gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir banka şubesini soymaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir banka şubesinin mesai saatleri dışında taşla camının kırılarak içeri girildiği bilgisi üzerine durum polise bildirildi.

Bu sırada alarm çalmasıyla şüpheli olay yerinden kaçtı.

Şubeye giden polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi

Milliyetçiler Beyaz'ı sildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çöküş! Liderlik koltuğundan küme düşme hattına gerilediler

Liderlik koltuğundan küme düşme hattına gerilediler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İşte dev derbinin bomba 11'leri
20 dönümlük tarlada korkutan olay! Dev yarıklar oluştu

20 dönümlük tarlada korkutan olay
İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in eski partneri yıllar sonra ortaya çıktı
Edirne'de atıyla caddelerde gezen kadın ilgi odağı oldu

Kentin en işlek caddesinde hayrete düşüren görüntü

63 yaşındaki Aydan Şener'den estetik itirafı! Herkesi şaşırttı

Yıllara meydan okuyan ünlü isim sırrını sonunda açıkladı
ABD'de uçakta kaçırılma alarmı! United Airlines uçağı geri döndü

Yolcunun mesajı alarm verdirdi: Hostes gördü, uçağın rotası değişti