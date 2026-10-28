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Hatay İskenderun'da bahçeye devrilen cipin sürücüsü ve yolcusu yaralandı

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Hatay İskenderun'da bahçeye devrilen cipin sürücüsü ve yolcusu yaralandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipin bilinmeyen nedenle bahçeye devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipin bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismine ulaşılamayan cip, Kavalıoluk mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki yolcu, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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