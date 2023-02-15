Depremin yıkıp geçtiği ilçede pes dedirten görüntü! Ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

Antakya'da yaşanan depremin ardından şehirden geriye acı tablo kaldı. Bu acı tablolardan birisi de Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan Ferah apartmanında kaydedildi.

GERİYE YAN DUVARA ASILI FOTOĞRAF KALDI

Depremle birlikte yerle bir olan binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yan binanın duvarının üzerine sıva atılarak boya yapıldığı görüntülendi. Yıkılan Ferah Apartmanı'nda oturan ailenin yan binanın duvarı asılı halde fotoğrafı, televizyon ve raf geride kaldı.

"APARTMANLARI BİRBİRLERİNİN SIRTINA VERMİŞLER"

Bir vatandaş," Birbirine yanaştırmışlar, apartmanları birbirlerinin sırtına vermişler. Rabbim sağlamı da yıkıyor, sağlam olmayanı da yıkıyor" dedi.

İşte görenleri hayret içerisinde bırakan o görüntü;