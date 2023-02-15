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Depremin yıkıp geçtiği ilçede pes dedirten görüntü! Ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş depremi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın duvarının olmadığını ortaya çıkardı. Enkazın ardından yan binanın duvarına asılı kalan televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı kaldı.

Antakya'da yaşanan depremin ardından şehirden geriye acı tablo kaldı. Bu acı tablolardan birisi de Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan Ferah apartmanında kaydedildi.

GERİYE YAN DUVARA ASILI FOTOĞRAF KALDI

Depremle birlikte yerle bir olan binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yan binanın duvarının üzerine sıva atılarak boya yapıldığı görüntülendi. Yıkılan Ferah Apartmanı'nda oturan ailenin yan binanın duvarı asılı halde fotoğrafı, televizyon ve raf geride kaldı.

"APARTMANLARI BİRBİRLERİNİN SIRTINA VERMİŞLER"

Bir vatandaş," Birbirine yanaştırmışlar, apartmanları birbirlerinin sırtına vermişler. Rabbim sağlamı da yıkıyor, sağlam olmayanı da yıkıyor" dedi.

İşte görenleri hayret içerisinde bırakan o görüntü;

Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

Hatay'ın merkezinden ilginç görüntü... Enkazın ardından televizyon, raf ve ailenin fotoğrafı yan binanın duvarında asılı kaldı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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