Hatay'ın "kömbe"si bayram imecesiyle ağızları tatlandıracak(2)

Hatay'da bayram ziyaretine gelen misafirlere ikram edilen kömbe, kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlanıyor.

Bayram kurabiyesi kömbenin yapımı için her gün farklı bir evde toplanan kadınlar, ilk olarak un, süt, kabartma tozu, vanilya ve tereyağını yoğurarak işe başlıyor.

Hazırlanan hamura zencefil, tarçın, mahlep, muskat, yenibahar, karanfil ve damla sakızı konularak yeniden yoğrulan karışım, tercihe göre cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olarak yapılıyor.

Zahmetli yapımının ardından tahta kalıplarda şekil verilerek tepsilere dizilen kömbeler, taş fırınlarda pişiriliyor.

İftardan sonra fırınlarda başlayan kömbenin pişirme mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen kömbe, ziyarete gelemeyecek şehir dışındaki akrabalara da kargoyla gönderiliyor.

"Bayramlarımızın vazgeçilmez tatlısıdır"

Ev hanımı Emine Barutçu, AA muhabirine, her yıl ramazan ve kurban bayramlarında geleneksel lezzet olan kömbe yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla evlerde kömbe telaşının başladığını aktaran Barutçu, her gün bir evde toplanarak imece usulüyle bu lezzeti yaptıklarını belirtti.

Barutçu, kömbenin aroması, ağızda dağılan özelliği ve uzun süre bozulmadan saklanabilmesi dolayısıyla tercih edildiğini anlatarak, bayramlarda mutlaka her evde misafirlere kömbe ikram edildiğini dile getirdi.

"Bayramda kömbeyi yapmayan ev yok gibidir, bayramlarımızın vazgeçilmez tatlısıdır." diyen Barutçu, kömbenin cevizli, susamlı, hurmalı ve fıstıklı olmak üzere 4 çeşit hazırlandığını, en çok tercih edileninin de hurmalı olduğunu ifade etti.

Barutçu, her bayram 20 kilograma yakın kömbe yaptıklarını ifade etti.

Ev hanımı Dilek Ceren de geleneksel lezzeti yıllardır imece usulüyle büyük bir keyifle yaptıklarını aktardı.

"Kömbe fırıncılar içinde önemli gelir kaynağı oluyor"

Fırıncı İbrahim Ayaz da iftardan sonra kömbe pişirme mesaisine başladıklarını aktararak, "Asırlardır yapılan geleneksek tatlı kömbe pişirimine başladık. Ev hanımlarının evlerinde yaptıkları kömbeler tepsilere dizilerek buraya getiriliyor. Kömbeler, yaklaşık 150 derecelik ateşte 15 dakikada hazır hale geliyor. Tepsi başına bu yıl 7,5 lira alıyoruz. Kömbe fırıncılar için önemli gelir kaynağı oluyor." diye konuştu.