Hatay'ın Arsuz ilçesinde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Güncelleme:
Arsuz'da açılışı gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara güvenli bir ortam sağlayacak ve çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak. Merkez, 150 sokak hayvanına ev sahipliği yapacak.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kaymakam Fatih Eroğlu, Arsuz Belediyesince Akçalı Mahallesi'ndeki yapılan merkezin açılışında, sahipsiz hayvanlara sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu belirtti.

Merkezin sadece bir tesis değil aynı zamanda merhamet ve toplumsal duyarlılığın simgesi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Burada tedaviye, bakıma ve sevgiye ihtiyaç duyan can dostlarımız güvenli koşullarda yaşayacak. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de ilçede önemli bir eksikliği giderdiklerini ifade etti.

Merkezin hem sahipsiz hayvanların korunmasına hem de çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlayacağını belirten Üstün, şöyle konuştu:

" Hatay'da ilçeler arasında ilk defa böyle bir hizmeti Arsuz Belediyesi hayata geçirdi. Burada yaklaşık 150 sokak canımıza ev sahipliği yapacağız. İki ameliyathanemiz bulunuyor. Çocuklarımızı buraya getirip hayvan sevgisini aşılayacak ve eğitim vereceğiz. Burası bir anlamda sokaktaki canlarımızın hastanesi olacak."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da katıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
500
