Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanında yangın
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel