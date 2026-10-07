Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde 2 firari hükümlü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. ve M.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA