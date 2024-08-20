Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Akamber Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Akamber Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.