Hatay'da 10 ilçede kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'ın Antakya, Defne, Belen, İskenderun ve diğer ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Kamu görevlileri için de idari izin verildi.
Hatay'ın Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Kentte yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 10 ilçenin kaymakamlıklarınca karar alındı.
Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, eğitime bugün için ara verildiği, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.