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Hatay haberi | Erzin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Hatay haberi | Erzin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay haber... Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamustafalı Mahallesi'nde bir iş yeri önünden matkap, batarya ve kablo çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla R.Y, E.K. ve Y.M.G'yi gözaltına aldı.

Çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Erzin Hatay Güncel Haberler

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