Hatay haber: Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti Güncel Haberler Hatay haberlerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde izinsiz avlanan kişilerin silahla ateş açması sonucu av koruma ve kontrol ekibinden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Hatay'ın Defne ilçesinde izinsiz avlanan kişilerin silahla ateş açması sonucu av koruma ve kontrol ekibinden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol ekibi, Ballıöz Mahallesi'nin kırsalında denetim yaptı. Denetim sırasında kaçak avcılarla karşılaşan ekip görevlisi M.A.K. ve M.A, müdahale etmek istedikleri sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.A.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Güncel Haberler

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