Hatay gündem haberleri | Hatay'da 440 bin makaron ele geçirildi
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Hatay gündem haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 440 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen depodaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 440 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen depodaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürün bulundurulduğu tespit edilen Hürriyet Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.
Adreste 440 bin makaron, 40 kilogram tütün ve 235 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Polis, depodaki M.K. ve M.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel