Hatay gündem haberi... Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı Hatay haber: Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı mahallede "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı mahallede "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı. Kutlamalar kapsamında Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde ilahiler okundu. Bağ bozumunu yapan çiftçiler, ayin sonunda üzümlerini kilise bahçesine getirdi ve yılın bereketli geçmesi için dua etti. Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı mahallede geleneksel olarak düzenlenen "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" etkinliklerine katılanlara, kazanlarda pişirilen buğday ile et karışımı hirisi ikram edildi. Güncel AA / Salim Taş Meryem Ana Hatay Güncel Haberler

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