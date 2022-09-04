Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir evde 1127 sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Ele geçirilen sikkelerden detaylar Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde 1127 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikkelerden detaylar Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde 1127 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki ikamette tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 1127 sikke bulundu.

Jandarma ekipleri, ev sahibi N.H'yi gözaltına aldı.

Sikkeler, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

Jandarma Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title