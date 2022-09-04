Bir evde 1127 sikke ele geçirildi
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Ele geçirilen sikkelerden detaylar Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde 1127 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen sikkelerden detaylar Hatay'da bir evde 1127 sikke ele geçirildi
HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde 1127 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki ikamette tarihi eserlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 1127 sikke bulundu.
Jandarma ekipleri, ev sahibi N.H'yi gözaltına aldı.
Sikkeler, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.