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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı etkinliğinde 27 kişi form imzaladı

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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastane içinde bilgilendirme standı kurdu. Standda organ bağışının önemi anlatıldı ve 27 kişi bağış formunu imzaladı.

Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastane içerisinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Yapılan bilgilendirmeler sonucunda 27 kişi bağış formunu imzalayarak organ bağışında bulundu.

Açıklamada, geçtiğimiz yıla oranla organ bağışına gösterilen ilgi ve bağış oranlarındaki artışın toplumsal farkındalığın güçlendiğini gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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