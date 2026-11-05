Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı etkinliğinde 27 kişi form imzaladı

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Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastane içerisinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı.

Yapılan bilgilendirmeler sonucunda 27 kişi bağış formunu imzalayarak organ bağışında bulundu.

Açıklamada, geçtiğimiz yıla oranla organ bağışına gösterilen ilgi ve bağış oranlarındaki artışın toplumsal farkındalığın güçlendiğini gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA