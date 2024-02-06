Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Memuru Deprem Anını Anlattı

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binada acil biriminde sağlık memuru olarak görev yapan Metin Yılmaz, Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği deprem programında 6 Şubat deprem anında çektiği görüntüleri gösterdi. Deprem anındaki kıyafetleriyle programa katılan Yılmaz, sesi titreyerek o anı anlattı. Yılmaz, "Umarım bu asrın felaketinden ders alırız. Ne oldum değil ne olacağız deyip tedbir almalıyız. Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür" dedi.

İlk kez ortaya çıkan görüntüde bir hemşirenin sarsıntının şiddetiyle ayakta zor durduğu ve 'hastalar' diye bağırdığı görüldü.

DEPREMİN OLDUĞU ANI KAMERAYA ÇEKMEK İSTEDİM

O gün üzerindeki kıyafetlerle bugün programa katıldığını söyleyen Yılmaz, aynı acıları tekrar yaşamamayı diledi. Deprem anını anlatan Yılmaz, "O gece hastanenin acilinde nöbetçiydim. İnsanlara şifa vermek için görev yapıyorduk. Kızım üniversite sınavına hazırlanıyordu arkadaşındaydı. Eşim ve diğer kızım ise evdeydi. Depremin olduğu anı kameraya çekmek istedim. Hastane acilindeki bu görüntüyü ilk defa izleyeceksiniz. Deprem beni görüntüyü çekerken duvara fırlattı. Hemşire arkadaşım 'hastalar' diye bağırıyordu" dedi.

DEPREM GECESİ ÜZERİNDEKİ KIYAFETLERLE PROGRAMA GELDİ

Anlatırken sesi titreyen Yılmaz, "Depremden sonra hastaları hastaneden çıkardık. Daha depremin üzerinden 15 dakika geçmişti cesetler gelmeye başladı. Hiçbirimiz depremin bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk. Sadece kendi binamızda oldu sanıyorduk. O gece üzerimde bu tişört vardı. Ondan sonra hiç giymedim. Bugün giydim benim için çok önemli. Bu görüntüyü eşime bile izletmemiştim. Umarım bu asrın felaketinden ders alırız. Ne oldum değil ne olacağız deyip tedbir almalıyız. Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür" diye konuştu.

Metin Yılmaz'ın üniversiteye hazırlanan kızının tıp fakültesini kazandığı öğrenildi.