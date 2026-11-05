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Hatay Dörtyol'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı, hayati tehlikesi sürüyor

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Hatay Dörtyol'da sel sularına kapılan çocuk kurtarıldı, hayati tehlikesi sürüyor
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Hatay Dörtyol'da sel sularına kapılarak dereye düşen çocuk, 1 kilometre uzakta bulunarak kurtarıldı. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılıp kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde sel sularına kapılarak dereye düşen çocuk, kurtarıldı.

İlçede dün sabah saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde de devam etti. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dereler taştı. Sel sularına kapılan ismi öğrenilemeyen çocuk, Özerli Mahallesi'nde dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bularak sudan bilinci kapalı halde çıkardı. Kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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