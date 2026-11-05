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Hatay Dörtyol'da dereye düşen 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

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Hatay Dörtyol'da dereye düşen 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yağmurlu havada dereye düşen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ekipler çocuğu 1 kilometre uzakta bilinci kapalı buldu; kalbi yeniden çalıştırılsa da kurtarılamadı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen Cihan Basatemir (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmurlu havada ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Cihan Basatemir, dereye düştü. Durumu fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bularak sudan bilinci kapalı halde çıkardı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Basetemir, kurtarılamadı. Cihan Basatemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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