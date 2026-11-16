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Hatay Defne'de Yeşilay gönüllüleri Harbiye Şelaleleri'nde doğa yürüyüşü yaptı

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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi, Defne ilçesinde doğa yürüyüşü düzenledi. Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Harbiye Şelaleleri mevkisinde yürüyüş yapıldı; Şube Başkanı Ömer Bilgin katılımcılara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü organize edildi.

Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri, gönüllüler ve öğrenciler, Harbiye Şelaleleri mevkisinde yürüyüş yaptı.

Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA
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