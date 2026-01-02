Hatay'da Sünger Deposunda Yangın
Antakya'daki sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
HATAY'da sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Antakya ilçesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki sünger deposunda, sabaha karşı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Depo ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel