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Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016 yılında "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı ile ilgili harekete geçildi. Savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında harekete geçildi.

Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

SAVCI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

105 KİŞİYE MEZAR OLDU

Hatay'ın Antakya ilçesindeki dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende sitesinin de A ve B blokları depremlerde yerle bir oldu. Yıkılan binalarda 105 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Bekir Bozdağ Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

herkes her yere imza atabilir ama attığı o imza yaptığı iş gün gelir hesap vermesi gereken bir şeye neden olabilir bu şimdide geçerlidir

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ERKAN :

105 KİŞİNİNİ ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULMALI

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