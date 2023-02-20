Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016 yılında "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı ile ilgili harekete geçildi. Savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında harekete geçildi.

SAVCI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

105 KİŞİYE MEZAR OLDU

Hatay'ın Antakya ilçesindeki dört bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende sitesinin de A ve B blokları depremlerde yerle bir oldu. Yıkılan binalarda 105 kişi hayatını kaybetti.