Hatay'daki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti

Güncelleme:
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin Hatay'a defnedildiği Deprem Şehitliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerle dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler mezarlıkta duygulan anlar yaşadı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, Ramazan Bayramı birinci gününde mezarlıklar ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle merkez Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde oluşturulan Deprem Şehitleri Mezarlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Ramazan Bayramı birinci gününde yakınlarının mezarlarını temizleyip, çiçek bırakan Hataylılar dua etti. Depremde ölen çocukların mezarlarına da yakınları oyuncak ve bebek koyması dikkat çekti. Duygusal anların yaşadığı mezarlıkta Hataylılar gözyaşı döktü.

DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ

Depremde eşini, kızını, anne ve babasını kaybeden İbrahim Önalan, "Her yıl olduğu gibi mezarlık ziyaretine geldim her zaman buradayım bir bayram geldi yine onlarsız sessiz ve sedasız şekilde çok zor bir durum Allah bir daha bu acıları yaşatmasın hiç kimseye çok zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

EŞİMLE ENKAZDA KALDIK

Depremde eşini ve 10 yakınını kaybeden 62 yaşında Semra Sefa ise "Eşimle birlikte enkaz altında kaldık. Eşim öldü ben sağ kurtuldum ama yalnız kaldım. Her sene önceki seneden daha acı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Ailemden 10 kişiyi kaybettim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
