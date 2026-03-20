Hatay'daki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti

Hatay'daki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Hatay'daki Deprem Şehitliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerle dolup taştı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Hatay'daki Deprem Şehitliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerle dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler, mezarlıkta duygusal anlar yaşadı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, Ramazan Bayramı birinci gününde mezarlıklar, ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan Deprem Şehitleri Mezarlığı, sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Ramazan Bayramı birinci gününde yakınlarının mezarlarını temizleyip, çiçek bırakan Hataylılar, dua etti. Aileler, depremde ölen çocuklarının mezarlarına oyuncak koyarken, mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.

DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ

Depremde eşini, kızını, anne ve babasını kaybeden İbrahim Önalan, "Her yıl olduğu gibi mezarlık ziyaretine geldim, her zaman buradayım, bir bayram geldi yine onlarsız, sessiz ve sedasız şekilde. Çok zor bir durum, Allah bir daha bu acıları yaşatmasın hiç kimseye, çok zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

'HER SENE ÖNCEKİ SENEDEN DAHA ACI'

Depremde eşini ve 10 yakınını kaybeden 62 yaşında Semra Sefa ise "Eşimle birlikte enkaz altında kaldık. Eşim öldü, ben sağ kurtuldum ama yalnız kaldım. Her sene önceki seneden daha acı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Ailemden 10 kişiyi kaybettim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

Savaşta üstünlük el değiştirdi! Bir günde iki ağır darbe
Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

Bir anlık dikkatsizlik dev savaş gemisinin konumunu ifşa etti
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü

''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi