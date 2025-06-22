Hatay'daki Asi Nehri Kenarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Asi Nehri kenarındaki otluk ve kamışlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde, nehir kenarındaki otluk ve kamışlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmasına başlanacak.