Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada; 4 yaralı

Hatay'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı, 4 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'da, 5 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Payas-Dörtyol D-817 kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı. Savrulup karşı şeride geçen otomobil, 1 otomobil ve 2 TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı trafikte ilerleyen başka aracın kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

