Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Hatay'da Zabıta Ekiplerine Üstün Hizmet Ödülü

Hatay'da Zabıta Ekiplerine Üstün Hizmet Ödülü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, Antakya Şehirler Arası Terminali'ndeki güvenlik kontrolleri sayesinde olası tehlikeleri önleyerek üstün hizmet başarı ödülü aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta ekiplerine, üstün hizmet başarı ödülü verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antakya Şehirler Arası Terminali'ndeki güvenlik kontrollerinde kesici-delici aletler, patlayıcı maddeler, mermi ve ateşli silahların taşınmasını önleyerek olası tehlikelerin önüne geçen zabıta ekipleri ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, makamına kabul ettiği Zabıta Dairesi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, belgelerini verdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.