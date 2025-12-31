Haberler

Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

HATAY'ın Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ-Samim SELÇUK-Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
