Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

HATAY'ın Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün 1 günlüğüne ara verildi.

Antakya, Defne, Altınözü, Hassa, Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, Belen, Arsuz ve İskenderun kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlarda eğitime bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ-Samim SELÇUK-Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/HATAY,