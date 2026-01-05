Hatay'da yaya köprüsünün bir bölümü yıkıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri üzerindeki yaya köprüsünde yaşanan çökme sonrası itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de inceleme yaptı, bölgede olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir bölümü yıkılan yaya köprüsünün çevresinde önlem alındı.
Asi Nehri'nin Sümerler Mahallesi mevkisinde bulunan yaya köprüsünde çökme yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede olumsuz duruma rastlanmadı.
Ekipler, köprünün her iki noktasında da güvenlik önlemi aldı.
