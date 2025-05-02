Hatay'da Yıkılan Camiler Yeniden İbadete Açıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan iki cami, vatandaşların desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Altınkaya Mahallesi'ndeki Merkez ve Hacı Ali Köleoğlu camileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

İmece usulü bağış toplayan mahalle sakinlerinin desteğiyle yeniden inşa edilen camiler, törenle ibadete açıldı.

Kaymakam Mehmet Sert, açılış töreninde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ibadethanelerin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür eden Sert, "Evlerimizi, kamu binalarımızı Allah'a şükür yapıyoruz, yapmaktayız. Maneviyatı yüksek yardımsever insanlar sayesinde camilerimizi de baştan aşağıya tekrar yapıyor ve yeniliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul etsin, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Törene, Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Bulanık, İl Müftüsü Yardımcısı Abdullah Sertoğullarından, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Dönmez ve vatandaşlar katıldı.