Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 taksiyi Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçlardaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.