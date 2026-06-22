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Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 taksiyi Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçlardaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
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