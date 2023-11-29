Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da yapılan aramada 360 bin gümrük kaçağı makaron ve nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'da yapılan aramada 360 bin gümrük kaçağı makaron ve nargile tütünü ele geçirildi

29 Kasım 2023 16:37 Son Güncelleme: 16:38 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 360 bin gümrük kaçağı makaron ile 4 kilo 500 gram nargile tütünü ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesinde S.A.'ya ait iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilo 500 gram nargile tütünü, 4 bin 20 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.A. gözaltına alındı.