Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı - Haberler

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Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda mahsur kalan kaplumbağayı, Hatay İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında ormanlık alanda mahsur kalan kaplumbağayı, Hatay İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.

Hatay İHH Arama Kurtarma ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan ormanlık alanda yangın söndürme çalışmalarına destek sırasında bir kaplumbağa fark etti.

Yangından kaçamayan kaplumbağa, ekipler tarafından alevlerin bulunduğu bölgeden alındı.

Hayvana su veren ekipler, daha sonra yangından etkilenmeyen bir alanda kaplumbağayı doğal ortamına saldı.

Ekipler, kurtardıkları kaplumbağayı su verdikleri anları cep telefonu ile kaydetti.

Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale edilmişti. Yangın ekiplerce kontrol altına alınmıştı.

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı İHH Arama Kurtarma ekipleri kurtardı

AA / Mustafa Özer - Güncel

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