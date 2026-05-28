Hatay'da domuz sürüsü mahalleye indi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yiyecek aramak için mahalleye inen yaban domuzu sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Domuzlar bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra ara sokaklara girerek kayboldu.
Samandağ ilçesine bağlı yeni mahallede akşam saatlerinde sokakta ilerleyen domuz sürüsü mahalle arasında görüntülendi. Yemek bulmak için mahalleye inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bir süre sokaklarda dolaşan domuzlar daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı