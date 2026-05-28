Hatay'da domuz sürüsü mahalleye indi

HATAY'da yiyecek aramak için mahalleye inen yaban domuzu sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Samandağ ilçesine bağlı yeni mahallede akşam saatlerinde sokakta ilerleyen domuz sürüsü mahalle arasında görüntülendi. Yemek bulmak için mahalleye inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bir süre sokaklarda dolaşan domuzlar daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

