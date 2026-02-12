Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'ın Payas ilçesinde bir tırda yapılan aramada, 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tır sürücüsü R.Ç. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, 3 parça halinde 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü R.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel