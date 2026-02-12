Haberler

Hatay'da bir tırda 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir tırda yapılan aramada, 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tır sürücüsü R.Ç. tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 5 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, 3 parça halinde 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü R.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
