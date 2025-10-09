Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucular ve silahlar dikkat çekti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda adreslerde 149 gram sentetik uyuşturucu, 83 adet sentetik uyarıcı, ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş ile ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
