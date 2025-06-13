Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 81 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan operasyonda 81 kök Hint keneviri ele geçirildi, H.A. isimli şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Belen ilçesindeki adresinde 81 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.A. gözaltına alındı. Adreste 81 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel